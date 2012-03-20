Нардеп-регионал: Украина «переходит в состояние дефолта»

Анализ экономической ситуации показывает, что к концу 2012 года Украину ждет девальвация гривни.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Валерий КОНОВАЛЮК на круглом столе «Зона свободной торговли в рамках СНГ: последствия для Украины», организованным Институтом Горшенина.

При этом депутат сослался на прогноз международных экспертов, что уже в этом году Украина столкнется с девальвацией, а в следующем году и с состоянием дефолта.

«Риски не просто возрастают, нам дают четкие прогнозы, что мы столкнемся к концу года с девальвацией. Страна переходит в состояние дефолта. И не реагировать на эти процессы нельзя», – подчеркнул В.КОНОВАЛЮК.

Поэтому для минимизации подобных рисков он считает выгодным для Украины создание Зоны свободной торговли в рамках СНГ. В тоже время, по его словам, подписав ЗСТ с Евросоюзом, украинские товары на европейском рынке не окажутся. «Именно с Россией растет товарооборот, именно с Россией торговля сегодня профицитная. Одна стоимость энергоносителя, такая, как есть на сегодняшний день, не позволит нам производить конкурентоспособные продукты", - считает В.КОНОВАЛЮК.

Вместе с тем депутат высказал мнение, что коллапс финансовой системы усилит внутренние конфликты в Украине, и особенно это будет проявляться перед началом парламентских выборов. И вопрос создания зоны свободной торговли в данном контексте должен обсуждаться именно экономистами.

В свою очередь руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине Алексей УРИН высказал мнение, что со вступлением России в ВТО, условия для Украины - в случае, если она откажется от ратификации соглашения по созданию ЗСТ с СНГ - значительно ухудшатся.

Вместе с тем он добавил, что главы стран-участниц СНГ, среди которых и Украина, приняли решение о сохранение импортных пошлин.

"Главы стран СНГ согласились, что Украина применяет пошлины. И, к сожалению, на сегодняшний день альтернативы нет. Главы государств и правительств не смогли этот список пошлин аннулировать. Другого варианта я не вижу", - резюмировал руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине.