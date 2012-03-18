В Чернигове создадут сад миниатюр известных достопримечательностей

В Чернигове создадут площадку миниатюр известных достопримечательностей истории и архитектуры края.

Как передает корреспонден УНИАН, по словам автора проекта, директора областного художественного музея имени Григория Галагана Ирины РАЛЬЧЕНКО, авторский проект «Сад миниатюр «Сиверский чудомир» презентуют Черниговский городской благотворительный Фонд Ума и областной художественный музей.

Проект предусматривает создание с максимальной исторической достоверностью миниатюрных копий наиболее знаковых и известных достопримечательностей истории и архитектуры Черниговщины. Миниатюры известных достопримечательностей будут размещены в музейном саду на Валу на площади 0,1 га, согласно с их расположением на карте области.

«Проект не имеет аналогов на Черниговщине, хотя подобные объекты существуют, как в мире, так и в Украине», - отметила И.РАЛЬЧЕНКО.

По мнению автора, сад миниатюр будет содействовать развитию туризма, распространению знаний из истории и культуры Черниговщины, привлечению дополнительного количества посетителей к музею.