В Одессе похитили предпринимателя

Сотрудники Киевского райотдела милиции Одессы задержали двух подозреваемых в похищении предпринимателя и требовании за него выкупа.

Об этом сообщили УНИАН в Секторе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одессе.

«Своей жертвой преступники избрали 31-летнего предпринимателя, который специализируется на изготовлении металлоконструкций, - уточнили в милиции. – Ему сообщили, что хотят оформить заказ на изготовление перил в доме и назначили встречу на улице, мотивируя тем, что дом найти сложно. Учитывая, что подобные звонки от заказчиков нередки, никаких подозрений у предпринимателя не возникло».

Мужчина подъехал на своем «Мерседесе» в указанное место, где его ожидал «заказчик», который сел в машину и указывал дорогу. В доме, куда предприниматель прибыл, чтобы сделать замеры для будущих работ, его связали, а рот заткнули кляпом.

Затем преступники объявили его заложником и стали требовать, как отметили в милиции, «несколько тысяч долларов выкупа. Только один из знакомых отозвался и согласился дать 7000 грн. Предприниматель сказал приятелю, что «за деньгами приедет его друг».

Впрочем, добавили в милиции, «автомобиль бизнесмена злоумышленники также решили прибрать к рукам. Отогнали «Мерседес» в гараж, заменили номерные знаки, намереваясь в дальнейшем продать иномарку. Добычей разбойников стали также ноутбук, мобильные телефоны, деньги в барсетке и снятый с руки предпринимателя золотой перстень».

Оставив заложника в доме, злоумышленники поехали за деньгами, а заложнику тем временем удалось освободиться и покинуть дом.

Преступников задержали «по горячим следам» сотрудники милиции. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 187 (разбой) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, подытожили в милиции.