В Харькове в экс-прокурора бросили гранату

В Харькове совершено покушение на бывшего прокурора области Василия Синчука.

Происшествие произошло 12 марта в центре города около 20.30. По сообщению областной милиции, в результате «взрыва неизвестного взрывного предмета» у подъезда жилого дома по улице Петровского "пострадали двое харьковчан, 1960 и 1981 года". Оба пострадавшие обратились в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Областная прокуратура уточнила, что взрыв прогремел во дворе дома, где проживает экс-прокурор Синчук: «Во время нахождения там его (Синчука - ред.) и еще двух предпринимателей неожиданно прогремел взрыв, в результате которого все трое получили телесные повреждения различной степени тяжести» и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативная группа, в. о. прокурора Харьковской области Владимир Суходубов, руководители областной милиции и ее следственного управления, взрывотехники и кинологи.

12 марта следственным управлением главка областной милиции возбуждено уголовное дело «по факту покушения на убийство Синчука и еще двух лиц по признакам состава преступления, предусмотренного ч.15, пунктами 1,5 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц)».

На резонансное событие сразу отреагировали в Киеве, и Генеральная прокуратура Украины взяла "под особый контроль состояние досудебного следствия" по делу о покушении на Синчука.

И.о. прокурора области Суходубов сегодня на брифинге сообщил, что правоохранители рассматривают несколько версий покушения на жизнь бывшего руководителя прокуратуры.

Он подчеркнул, что версия, связанная со служебной деятельностью Синчука, рассматривается, однако не является основной. Суходубов отметил, что в прокуратуре во время службы Синчука не было конфликтов, которые могли бы иметь для него подобные последствия. «Как профессионал, он умел находить общий язык в своей деятельности: предметно, принципиально и справедливо. Во время его службы в прокуратуре не возникало никаких конфликтных ситуаций, которые были поводом к таким действиям в отношении него, тем более после того, как Василий Людвигович ушел на заслуженный отдых», - сказал Суходубов.

Он отметил, что в настоящее время также рассматривается версия, связанная с деятельностью предпринимателей, которые на момент взрыва были вместе с Синчуком. При этом, по данным Суходубова, экс-прокурор Харьковщины не занимался коммерческой деятельностью.

Говоря о деталях, Суходубов сообщил, что, по предварительным данным, злоумышленники использовали гранату Ф-1. Взрывное устройство разорвалось на расстоянии 3 метров от пострадавших. Синчук получил три осколочных ранения: два в лицо, одно в бедро. В настоящее время в медицинском стационаре остается один из пострадавших предпринимателей. Ссылаясь на интересы следствия, Суходубов не сообщает, попали ли злоумышленники в поле зрения камер видеонаблюдения.

По словам и.о. прокурора, сам Синчук исключает возможность того, что покушение было совершено именно на его жизнь. «Мы все сделаем, чтобы это преступление было раскрыто и виновные были наказаны», - заявил журналистам Суходубов.

Такой настрой и.о. прокурора вселяет оптимизм, хотя следует сказать, что значительная часть наиболее резонансных преступлений, совершенных на Харьковщине за последние 10 лет, так и не была раскрыта.

К ним можно отнести вооруженные нападения и убийство нескольких инкассаторов в Харькове, покушение на харьковского городского голову Геннадия Кернеса, взрыв в избирательном штабе Партии регионов на выборах Президента Украины 2004 года, где в тот момент находился и пострадал бывший губернатор Евгений Кушнарев. До сих пор остается неизвестной судьба харьковского журналиста, главного редактора местной газеты «Новый стиль» Василия Климентьева, который при невыясненных обстоятельствах исчез в августе 2010 года.

На памяти харьковчан - гибель народного депутата, бизнесмена (владельца фирмы «Лоск») Юрия Кононенко, а также убийство экс-губернатора, бывшего народного депутата и главы Администрации Президента Украины Евгения Кушнарева. Оба якобы погибли «по неосторожности», но среди харьковчан есть скептики, которые не склонны верить объявленным официальным вердиктам.

Взрыв 12 марта касается государственного чиновника высокого ранга, и раскрытие преступления станет для прокуратуры делом чести.

Синчук возглавлял прокуратуру Харьковской области с 2004 по 2010 год, до єтого много лет работал заместителем прокурора и был одним из самых молодых руководителей в ведомстве. После выборов Президента он написал заявление на увольнение в связи с переводом на работу в Генеральную прокуратуру Украины. Как пишет местная пресса, в последнее время он проживает в Харькове, имеет бизнес, увлекается спортом и является владельцем фитнес-центра.

В Харькове Синчука знают как неконфликтного и толерантного человека. И действительно, никаких скандалов, связанных с его именем, никто вспомнить не может. В связи с происшествием, которое произошло 12 марта, сам экс-прокурор еще не дал ни одного комментария.

Владимир Кравченко