Милиция задержала 4 из 7 участников покушения на авторитета «Колю Ребенка»

Милиция задержала 4 из 7 участников покушения на Николая Бинько - совладелеца запорожского ресторана «Рыбацкий стан» и мясокомбината «Вакула», который 5 марта на территории «Рыбацкого стана» был ранен из пистолета, после чего зверски избит битами и 6 марта от полученных ранений скончался в больнице.

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, «12 марта на съемной квартире были задержаны 3 участника покушения, еще одного сотрудники милиции задержали два дня назад».

У задержанных, по данным правоохранителей, изъято несколько единиц огнестрельного оружия, которые проверяются на предмет использования и при совершении ряда других преступлений.

Кто именно из 7 ранее объявленных в розыск членов группы, известной в Запорожье под названием «Банда лысых», задержан, а кто по-прежнему – в розыске, правоохранители не сообщают.

Как сообщал УНИАН, 5 марта около 15.30 в милицию поступило сообщение о стрельбе в ресторане «Рыбацкий Стан» на Набережной магистрали (Орджоникидзевский район Запорожья). Выехав на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы установили, что огнестрельное ранение получил совладелец ресторана Н.Бинько, 1951 г.р. (более известный в Запорожье с 90-х годов ХХ века как «Коля Ребенок»). Он также был жестоко избит, предположительно, битами. Потерпевшего доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, но спасти не смогли – 6 марта от полученных травм он скончался.

Уголовное дело, возбужденное по факту покушения на убийство, было переквалифицировано по ст. 115 УК Украины – «Убийство». Спустя несколько дней отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области на официальном сайте ведомства разместил информацию о розыске 7 подозреваемых в совершении убийства мужчин, известных в криминальной среде как членов «Банды лысых».

В результате покушения на «Колю Ребенка» огнестрельное ранение получил также мужчина 1982 г.р., который обратился к медикам 5 марта в 23.40 и сейчас проходит лечение.