Суд разрешил МИДу строиться на Пейзажной аллее

Сегодня Высший административный суд отменил решение Апелляционного административного суда о запрещении строительства на Пейзажной аллее в Киеве, чем удовлетворил намерение Министерства иностранных дел построить многоэтажный дом на месте расположенного там сейчас сквера и детской площадки.

Как сообщает «Украинская правда. Киев», об этом информирует общественная организация "Сохрани старый Киев" со ссылкой на адвоката Марину СОЛОВЬЕВУ.

"Мы будем оспаривать это решение, однако на данный момент сквер находится под угрозой уничтожения", – сказала адвокат.

Как известно, большими усилиями на протяжении нескольких лет активные киевляне добивались запрета на строительство на Пейзажной аллее. Активисты собственными силами создали на Пейзажной аллее сквер с молодыми деревьями и рядом удивительных скульптур.

Апелляционный суд запретил возведение дома на месте сквера.

В марте 2011 года Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что решения о выделении земельных участков под строительство на месте парковых зон и детских садов в Киеве будут отменены.

В ноябре прошлого года председатель КГГА Александр ПОПОВ предложил МИД выбрать другой участок в столице для застройки, а Пейзажную аллею вернуть Киеву.

Территория Пейзажной аллеи входит в буферную зону объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – Софии Киевской.