Министр курортов Крыма оценил курортный сезон, как удачный

По состоянию на 31 августа, количество отдохнувших в Крыму в этом году (рассчитанное по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства) составило 4 млн. 919,3 тыс. человек, что на 11,8% выше уровня прошлого года (2006 год – 4 млн. 398,8 тыс. чел.).

Об этом говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма, которыми располагает УНИАН.

По данным исполкомов и райгосадминистраций курортных регионов, организованно в здравницах Крыма отдохнули 1 млн. 030,4 тыс. человек, что на 15,8% больше, чем за аналогичный период 2006 года (889,8 тыс. человек). По состоянию на сегодняшний день, в Крыму работает 529 здравниц (в 2006 году - 488 здравниц), коэффициент заполняемости работающих здравниц - 72,3 % (2006 год - 63,1 %).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Симферополе на совещании, проведенном под руководством главы Кабинета Министров Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, министр курортов АРК Владимир САВЕЛЬЕВ оценил нынешний курортный сезон, как удачный. Он отметил, что в текущем году на отдых в Крым приехало достаточно как украинских курортников, так и курортников из России и других стран СНГ.