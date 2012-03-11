У Азарова надеются, что на Евро-2012 Украина въедет в большой туризм

Проведение чемпионата Европы по футболу в этом году может увеличить въездной поток иностранных туристов в Украину на 30-40%.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, такое мнение выразила председатель Государственного агентства Украины по туризму и курортам Елена ШАПОВАЛОВА, которая 7 марта открыла украинский стенд на международной выставке туризма ІТВ в Берлине.

"Евро-2012 - это ступенька на пути к большому туризму. Мы надеемся, что чемпионат предоставит возможность увеличить въездной поток в Украину как минимум на 30-40%", - отметила председатель Гостурагентства. По ее словам, Украина достойно подготовилась к проведению футбольного первенства и теперь представляет свои достижения на ІТВ.

Как отметила руководитель украинской делегации на турбирже в Берлине, ІТВ, имеющая статус самой большой в мире выставки туризма, является уникальной возможностью продемонстрировать международному сообществу не только подготовку страны к Евро-2012, но и общий туристический потенциал Украины.

Украинский стенд на ІТВ объединил представителей как государственного, так и частного туристического сектора. Свой продукт в Берлине предлагают ведущие украинские туроператоры, авиаперевозчики и гостиницы. Географически акценты сделаны на городах, которые будут принимать Евро-2012 (Киев, Львов, Харьков, Донецк), а также Одессе и Крыму.

ІТВ проходит в Берлине 7-11 марта. Участие в мероприятии принимают более 10,6 тыс. экспонентов из 187 стран.Проведение чемпионата Европы по футболу в этом году может увеличить въездной поток иностранных туристов в Украину на 30-40%.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, такое мнение выразила председатель Государственного агентства Украины по туризму и курортам Елена ШАПОВАЛОВА, которая 7 марта открыла украинский стенд на международной выставке туризма ІТВ в Берлине.

"Евро-2012 - это ступенька на пути к большому туризму. Мы надеемся, что чемпионат предоставит возможность увеличить въездной поток в Украину как минимум на 30-40%", - отметила председатель Гостурагентства. По ее словам, Украина достойно подготовилась к проведению футбольного первенства и теперь представляет свои достижения на ІТВ.

Как отметила руководитель украинской делегации на турбирже в Берлине, ІТВ, имеющая статус самой большой в мире выставки туризма, является уникальной возможностью продемонстрировать международному сообществу не только подготовку страны к Евро-2012, но и общий туристический потенциал Украины.

Украинский стенд на ІТВ объединил представителей как государственного, так и частного туристического сектора. Свой продукт в Берлине предлагают ведущие украинские туроператоры, авиаперевозчики и гостиницы. Географически акценты сделаны на городах, которые будут принимать Евро-2012 (Киев, Львов, Харьков, Донецк), а также Одессе и Крыму.

ІТВ проходит в Берлине 7-11 марта. Участие в мероприятии принимают более 10,6 тыс. экспонентов из 187 стран.