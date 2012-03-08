УЕФА ставит Украину и Польшу в пример всей Европе

Прогресс в построении инфраструктуры, которого достигли страны-хозяева будущего Евро-2012 – Украина и Польша – является фантастическим и предоставляет обеим странам шанс для дальнейшего развития сообщает champion.

Ето в интервью польскому телевидению отметил операционный директор УЕФА Мартин Каллен.

"Если посмотреть на Украину и Польшу сегодня и сравнить с тем, что было четыре или пять лет тому назад, – и речь идет не только о стадионах, но и о другой инфраструктуре, – то можно утверждать, что немногие из европейских стран смогут конкурировать с хозяевами будущего турнира", – подчеркнул директор Евро-2012.

Он прибавил, что от результатов на Евро-2012 национальных сборных Украины и Польши будут зависеть последующее развитие спортивной инфраструктуры и заинтересованность жителей обеих стран игрой №1 в мире.

"Украина и Польша находятся лишь в начале своего пути. Если сборные-хозяева пройдут как можно дальше турнирной сеткой, или кто-то из них станет чемпионом Европы, то это, очевидно, приведет к увеличению интереса к футболу в странах и развития инфраструктуры", - сказал он.

"Строительство новых стадионов, внедрение института стюардинга, школьные футбольные турниры – все это инвестиция в будущее, которая обязательно принесет результат", – говорит Мартин Каллен.