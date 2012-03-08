Прогноз погоды на 9 марта: в Украине до -20 градусов
В Украине сохранится холодная погода
9 марта в Украине сохранится холодная погода передает Украинская правда.
В Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью -10... -12 градусов, днем -1... -3 градуса.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью -6... -11 градусов, днем +2... -3 градуса.
В Карпатах без осадков, температура ночью -15... -20 градусов, днем -1... -6 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью -12... -17 градусов, местами до -20 градусов, днем -1... -6 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью -12... -17 градусов, местами до -20 градусов, днем -1... -6 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью -12... -17 градусов, местами до -20 градусов, днем -3... -8 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью -6... -11 градусов, днем +2... -3 градуса; в Запорожской области ночью -9... -14 градусов, днем 0... -5 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью -6... -11 градусов, днем +2... -3 градуса.