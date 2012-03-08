Прогноз погоды на 9 марта: в Украине до -20 градусов

9 марта в Украине сохранится холодная погода передает Украинская правда.

В Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью -10... -12 градусов, днем ​​-1... -3 градуса.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью -6... -11 градусов, днем ​​+2... -3 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью -15... -20 градусов, днем ​​-1... -6 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью -12... -17 градусов, местами до -20 градусов, днем ​​-1... -6 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью -12... -17 градусов, местами до -20 градусов, днем ​​-1... -6 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью -12... -17 градусов, местами до -20 градусов, днем ​​-3... -8 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью -6... -11 градусов, днем ​​+2... -3 градуса; в Запорожской области ночью -9... -14 градусов, днем ​​0... -5 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью -6... -11 градусов, днем ​​+2... -3 градуса.