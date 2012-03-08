Ученые предупреждают о самой большой за 5 лет магнитной буре
16:19, 08 марта 2012Общество
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Наряду с возникновением нарушений в работе электронной аппаратуры, включая компьютеры и сети связи, солнечная буря способна вызвать ухудшение самочувствия и настроения сотен миллионов людей
Земля в ближайшие сутки будет находиться в эпицентре крупнейшей за последние 5 лет солнечной магнитной бури.
"Мы ожидаем очень сильных пертурбаций в электромагнитном поле Земли, вызванных произошедшими в минувшее воскресенье на Солнце двумя гигантскими выбросами плазмы", - предупреждают британские ученые, передает ИТАР-ТАСС.
Наряду с возникновением нарушений в работе электронной аппаратуры, включая компьютеры и сети связи, солнечная буря способна вызвать ухудшение самочувствия и настроения сотен миллионов людей, утверждают ученые.
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