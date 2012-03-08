Судьба львовской газеты «Экспресс» решится 15 марта

Участники шестого заседания Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов, которое состоится 15 марта, обсудят ситуацию вокруг львовской газеты «Експрес».

Об этом сообщила пресс-секретарь Президента, руководитель созданной в рамках программы «Открытый разговор» Межведомственной рабочей группы Дарья ЧЕПАК, проинформировали УНИАН в пресс-службе главы государства.

На заседание Межведомственной рабочей группы приглашены все стороны конфликта, а также члены Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова и информации, которые рассматривали инцидент 8 февраля.

«Мы надеемся, что на заседании Межведомственной рабочей группы будет поставлена точка в этой истории», - сказала Д.ЧЕПАК.

Как напомнили в пресс-службе, 8 февраля в адрес Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и руководителя Межведомственной рабочей группы Д.ЧЕПАК поступило письмо от президентов Всемирной газетной ассоциации Джейкоба МЭТЬЮ и Всемирного форума редакторов Эрика БЕРГЕРА, в котором выражалась обеспокоенность в связи с заявлением журналистов газеты «Експрес» о давлении власти на редакцию газеты.

Правление Всемирной ассоциации издателей газет и новостей (WAN-IFRA) на своем последнем заседании 1 марта обнародовало Резолюцию, в которой положительно оценило факт ответов Президента Украины на запросы WAN-IFRA относительно ситуации вокруг газеты газеты «Експрес» и покушения на журналиста Александра ВЛАЩЕНКО. «Правление WAN-IFRA приветствует готовность Президента Украины принимать участие в дискуссии по указанным проблемам, а также призывает принять срочные меры для их оперативного решения», - говорится в Резолюции.

***21 декабря 2011 года Хозяйственный суд Львовской области признал недействительным один из учредительных документов газеты «Експрес».

26 января 2012 года газета вышла с «белой» первой страницей - так журналисты выразили свой протест против попытки закрытия газеты.

27 января 2012 года официальный сайт Львовской ОГА разместил сообщение, что ни одно из подразделений администрации не имеет судебных, общественных или каких-либо других споров с изданием.

1 марта 2012 года глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН направил письмо во Всемирную ассоциацию газет и издателей и во Всемирный форум редакторов, в котором сообщил, что все вопросы, перечисленные в их письмах к Президенту Украины, были вынесены на рассмотрение Межведомственной рабочей группы.