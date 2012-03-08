В Хмельницком «заминировали» больницу

В Хмельницком эвакуировали свыше 300 пациентов и работников больницы из-за ее «заминирования».

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, вчера, 7 марта, в милицию по спецлинии «102» позвонил по телефону сотрудник больницы, который заявил, что несколько минут назад на его служебный телефон позвонил неизвестный и сообщил о заложении взрывчатки в помещении больницы.

На время проведения обследования было эвакуировано 342 пациента и работника больницы. Взрывоопасные предметы не обнаружены.

Принятыми мерами установлено, что это безосновательное сообщение из хулиганских побуждений сделал житель одного из поселков области, 1987 г.р., без постоянного места работы, который находится на учете в психоневрологическом диспансере.