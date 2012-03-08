В Луцке утвердили логотип города

В Луцке утвержден логотип города в виде ключа с надписью «Луцьк - приємне відкриття».

Об этом УНИАН сообщили в Управлении международного сотрудничества и туризма городского совета.

Как отмечается в сообщении, в октябре 2011 года был объявлен конкурс «разработка промоционного логотипа города Луцка», который проходил в несколько этапов. Свои работы для участия в конкурсе присылали дизайнеры, художники и другие заинтересованные лица из разных городов Украины и из-за рубежа.

В общей сложности в конкурсе приняли участие 54 человека, которые подали 78 конкурсных работ. Конкурс проходил открыто и с привлечением общественности. Варианты логотипов размещались на специально созданной странице городского совета Луцка в социальной сети Facebook, где каждый пользователь мог не только проголосовать за логотипы, но и оставить собственный комментарий. Комментарии также отправляли по электронному адресу отдела развития туризма городского совета Луцка.

Варианты логотипов рассматривались архитектурно-градостроительным советом, Общественным советом при городском председателе. Были проведены и общественные слушания. Все высказанные мысли, замечания, предложения фиксировались и передавались на рассмотрение жури конкурса. На итоговом заседании жури определилось с двумя логотипами-финалистами (логотип в виде сердца и логотип в виде ключа).

Окончательный вариант в виде ключа избрали депутаты городского совета Луцка в ходе последней сессии почти единогласно.