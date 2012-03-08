Медики утверждают, что ВИЧ по Закарпатью разносят трудовые мигранты

Если раньше ВИЧ-инфекция в Закарпатской области передавалась в основном инъекционным путем, то в настоящее время ее распространяют преимущественно трудовые мигранты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сказал главный врач Закарпатского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Иван МИРОНЮК.

По его словам, инъекционный метод передачи ВИЧ-инфекции преобладал в Закарпатской области примерно до 2007 года.

«Сегодня же основной метод передачи - половой. Одной из групп риска являются трудовые мигранты. Особенно это касается той категории населения, которая выезжает на сезонные заработки в восточные регионы Украины и в Россию», - сказал И.МИРОНЮК.

Также он отметил, что в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом отмечают всплеск выявления заболевания волнообразно. «Вот сейчас мы ожидаем увеличения количества после Пасхи», - добавил главный врач учреждения.

На сегодняшний день, по данным Центра, Закарпатская область в плане распространения инфекции занимает последнее место среди других регионов Украины.

В Закарпатье на 100 тыс. населения в настоящее время зафиксировано 20 больных. «Это притом, что в отдельных городах Украины на такое же количество - 600-700», - уточнил И.МИРОНЮК.

В то же время, по его словам, если сравнить показатели прошлых лет, то с каждым годом наблюдается наращивание эпидемии. Так, если за 12 месяцев 2011 года в Закарпатье зарегистрировали 63 новых случая ВИЧ-носительства, то только за два месяца текущего - 15.

В общей сложности по состоянию на 1 марта 2012 года на учете в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом находятся 259 закарпатцев. «Правда, реальная цифра будет в два раза большей. Из этих «официальных» 259-ти закарпатцев 20 больные СПИДом, а 6 - это дети», — уточнил главный врач.