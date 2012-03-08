В Украине будет единственный в Европе парк львов
Сафари-парк - филиал ялтинского зоопарка «Сказка» - насчитывает более 1,5 тыс. зверей и птиц, среди которых 50 львов (самая большая коллекция в Европе) и единственная пара жирафов в Украине
Сафари-парк «Тайган» откроется 21 апреля в Белогорском районе Крыма.
Об этом сообщил Курортно-информационный центр Крыма.
Сафари-парк - филиал ялтинского зоопарка «Сказка» - насчитывает более 1,5 тыс. зверей и птиц, среди которых 50 львов (самая большая коллекция в Европе) и единственная пара жирафов в Украине.
«В Европе подобных парков нет. В сафари-парке - уникальная коллекция львов, которая собрана со всех зоопарков бывшего Советского Союза, Европы. Я также ездил в Южную Африку и привез уникальных белых львов», - сообщил директор «Тайгана» Олег ЗУБКОВ.
«Главная достопримечательность сафари-парка - свободное расположение львов среди деревьев, травы, цветов. Сейчас уже мы воспитали два прайда, которые смогут спокойно уживаться на территории порядка 20 гектаров», - подчеркнул О.ЗУБКОВ.
В парке также будет действовать зоопарк, там живут жирафы, косули, обезьяны, павлины и другие животные.
Кроме того, О.ЗУБКОВ создал детский зооуголок, малыши смогут играть с животными.