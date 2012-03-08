В Украине женщинам легче, чем в Белизе, но труднее, чем в Перу

Украина в этом году – на 64-ом месте за так называемым индексом равноправия женщин, обнародованным общественной организацией Social Watch сообщает Радио Свобода. Всего в рейтинге 154 страны.

Возглавляет рейтинг Норвегия, замыкают – Нигер, Чад, Емен и Афганистан. В первой пятерке также – Финляндия, Исландия, Швеция и Дания. Россия в рейтинге на 31-ом месте, США – на 50-ом, Чехия – на 43-ем. Перед Украиной в рейтинге на 63-ем месте Перу, на 65-ом – Белиз.

Индекс гендерного равенства измеряет разницу между возможностями женщин и мужчин получить образование, а также занимать должность в секторах экономики и политики (индекс является средним значением неравенства в этих трех показателях). В секторе образования рассматривается гендерный разрыв при зачислении в учебные заведения, независимо от их уровня; что касается участия в экономической жизни, то здесь высчитывается разрыв за уровнем доходов и занятости; кроме того, берется во внимание занятость женщин среди высококвалифицированных специалистов, их присутствие в парламенте страны, а также в целом – на руководящих должностях.