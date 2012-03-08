В Тернопольском педуниверситете зафиксирована вспышка кори

В Тернополе в национальном педагогическом университете зафиксирована вспышка заболевания корью.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областной санэпидстанции, в общей сложности корь диагностировали у семи студентов, четверо из них госпитализированы. У четырех студентов форма течения болезни легкая, у трёх – средней степени тяжести.

Как отметили в СЭС, заболели студенты в общежитии университета по месту жительства, контактируя между собой.

В связи с инцидентом медработниками обследовано 323 человека, которые контактировали с больными. За ними ведется медицинское наблюдение.

Как сообщал УНИАН, в январе из-за роста заболеваемости ОРВИ и корью решением противоэпидемической комиссии областной санэпидстанции была прекращена учеба в школе села Дарахов Теребовлянского района. В школе заболели 87 детей. Из них восемь – корью.

Вскоре была прекращена учеба в Высоцкой общеобразовательной школе Монастырского района. Там корью заболели семь учеников.