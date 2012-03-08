Облсовет требует защитить семейные ценности от западных нравов

Тернопольский областной совет требует от руководства государства прекратить попытки введения ювенальной юстиции западного образца в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, принятом 6 марта на сессии облсовета.

В документе депутаты выразили обеспокоенность попытками власти узаконить в Украине криминальную юстицию для несовершеннолетних.

«Это означает создание наднациональной структуры ювенальних судов, которые будут иметь право отнимать детей у родителей. В Украине, где проблема бедности стоит очень остро, детей, по ювенальным стандартам, можно будет отнимать у большинства населения», – считают депутаты.

Они также выразили убеждение, что предложенная система защиты прав детей основана на доносах и жалобах подростков на своих родителей.

«Работники ювенальной юстиции будут учить детей, как «правильно» подать жалобу на своих учителей или родителей. Если ребенок жалуется, что ему запрещают, например, курить или играть в компьютерные игры, заставляют вымыть посуду, вынести мусор, сходить в магазин – ювенальная система считает это нарушением прав ребенка. Такая система законодательства для несовершеннолетних во всем мире приводит к человеческим трагедиям, разрушению института семьи, стремительному росту молодежной преступности», – предостерегают депутаты Тернопольского облсовета.

В обращении также указано, что в случае отлучения ребенка от родителей вернуть ребенка можно только через международный суд, поскольку ювенальная юстиция подконтрольна лишь ООН, а не государству. При этом судебные дела рассматриваются годами, а шансы вернуть ребенка сводятся к нулю.

«Введение ювенальной юстиции западного образца направлено на подрыв традиционных семейных ценностей, а следовательно, представляет угрозу национальным интересам Украины, будет противоречить конституционному принципу защиты семьи, ее независимости, свободному выбору родителями формы воспитания детей, поставит семью под жестокий контроль чиновников, приведет к разрушению благополучных семей, необоснованному увеличению социального сиротства», – отмечают депутаты облсовета.

В связи с этим они требуют от руководства Украины прекратить попытки введения ювенальной юстиции западного образца в Украине, поскольку она угрожает существованию института семьи и ведет к социальному напряжению в обществе.