Лидер Меджлиса внес законопроект об этнонациональной политике

Народный депутат Украины, лидер Меджлиса крымских татар Мустафа ДЖЕМИЛЕВ 7 марта внес в парламент проект Закона «О Концепции этнонациональной политики Украины».

Об этом сообщает пресс-служба Меджлиса.

«Принятие концепции этнонациональной политики Украины является важным документом, который заложит основы для формирования новой государственой политики в данной сфере», - говорится в пресс-релизе.

М.ДЖЕМИЛЕВ внес законопроект на регистрацию в ВР после двухнедельного общественного обсуждения документа.

«Проект этого законодательного акта ранее был предложен Верховной Раде Украины, но не нашёл поддержки и был снят с рассмотрения. Также Кабинет министров Украины утвердил подобный проект концепции и готовится внести его на рассмотрение парламента», - сообщили в Меджлисе.