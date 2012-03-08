Россия согласна забрать полигон в Крыму

Россия выступает за создание общего пространства безопасности с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ сказал журналистам по итогам переговоров с министром обороны Украины Дмитрием САЛАМАТИНЫМ в Москве.

«Россия выступает за создание общего пространства безопасности с Украиной. Для этого у нас есть хороший потенциал как в военной, так и в военно-технической сфере», - сказал А.СЕРДЮКОВ.

Он также сообщил, что проинформировал министра обороны Украины о российской позиции в отношении появления в Европе компонентов американской системы ПРО.

«Мы намерены и далее работать со всеми партнерами, разъяснять нашу позицию. Планируем привлекать независимых экспертов», - добавил А.СЕРДЮКОВ.

Министр в очередной раз заявляет о готовности бесплатно обучать украинских военнослужащих в вузах Министерства обороны России: «К числу других приоритетных направлений сотрудничества относится обучение украинских военнослужащих в вузах Минобороны России. При этом мы готовы осуществлять их подготовку, в том числе, на безвозмездной основе», - сказал он.

Во время переговоров с Д.САЛАМАТИНЫМ особое внимание уделялось проведению совместных мероприятий по оперативной и боевой подготовке.

В частности, А.СЕРДЮКОВ напомнил, что на Черном море в мае пройдут учения «Фарватер мира-2012» (Крым, Севастополь), в котором будут задействованы подразделения ЧФ РФ и ВМС Украины; в сентябре российская мотострелковая рота примет участие в практическом мероприятии «Славянское содружество-2012» на территории Украины; а также российская сторона пригласила украинских наблюдателей на учения войск Южного военного округа.

«Я предложил Д.САЛАМАТИНУ, чтобы украинские военнослужащие приняли участие в бригадном и батальонном тактическом учении», - отметил А.СЕРДЮКОВ.

«В ходе встречи мы рассмотрели возможность обучения российских летчиков на взлетно-посадочной системе НИТКА (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный. - УНИАН). Нами разработан проект соглашения по передаче полигона в аренду России. В ближайшее время он будет направлен украинской стороне», - сказал А.СЕРДЮКОВ.

Кроме того, он сообщил, что завершается организация производства нового военно-транспортного самолета Ан-70. По его словам, на 2012 год запланировано проведение совместных украинско-российских испытаний этого самолета.

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ заявлял, что полигон НИТКА не представляет значительного интереса для Украины, поскольку украинская армия не имеет ни авианосцев, ни, соответственно, палубной авиации.