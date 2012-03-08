В Одесском аэропорту половине сотрудников за 50, но есть и 80-летние

Коммунальное предприятие "Международный аэропорт Одесса" опровергает сообщения в СМИ о массовых сокращениях персонала в связи с преобразованием предприятия из КП в ООО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба ООО "Международный аэропорт Одесса" со ссылкой на директора предприятия Михаила КРАЙТМАНА.

По его словам, опасения «большинства работников, что после реструктуризации предприятия они не получат работы ни в КП "Международный аэропорт Одесса", ни в ООО "Международный аэропорт Одесса", беспочвенны - на сегодняшний день вопрос о массовых увольнениях не идет. Трудовой коллектив будет подбираться исходя из профессиональных качеств каждого конкретного сотрудника. В числе обязательных требований к квалификации специалистов - знание английского языка (для специальностей, где это необходимо), совершенное владение компьютером, работа с новым оборудованием и информационными технологиями».

"Еще одной проблемой предприятия является возрастной состав работников, - цитирует пресс-служба М.КРАЙТМАНА. - 46% сотрудников - это люди в возрасте от 50 до 80 лет. Необходимость привлечения на работу молодых квалифицированных специалистов стоит особенно остро. Предприятие заинтересовано воспитывать молодые кадры в первую очередь в своем коллективе, чтобы новое поколение специалистов перенимало опыт и знания у старших коллег. Именно поэтому неправильно говорить о том, что реструктуризация предприятия специально направлена против пенсионеров".

"Сокращение численности сотрудников будет проведено с соблюдением норм законодательства, выплатой положенных компенсаций, а также предложением вакантных должностей", - сказано в сообщении.

Вместе с тем Одесский аэропорт также намерен продолжать финансирование объединения ветеранов предприятия, указывает пресс-служба.

Как сообщалось, Одесский аэропорт входит в тройку крупнейших в Украине, он занимает площадь 571,14 га, имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2800 м, на территории предприятия расположены пассажирский терминал и грузовой комплекс. По итогам 2011 года Одесский аэропорт увеличил пассажиропоток, по сравнению с 2010 годом, на 17% – до 824,3 тыс. человек.