Туроператор УЕФА отказал в бронировании ряду харьковских гостиниц

Отказ туроператора УЕФА Tui от бронирования части харьковских гостиниц позволит снизить цены на номера.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал директор Департамента по вопросам подготовки Евро-2012 по футболу Александр НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, туроператор Tui, который занимается контактом гостиниц в Украине на время Евро-2012, отказал ряду харьковских гостиниц в бронировании номеров для целевых групп болельщиков. По мнению А.НЕЧИПОРЕНКО, это не навредит харьковским гостиницам, а наоборот, позволит снизить цены на номера. «Выход на рынок почти 3 тысяч номеров в результате отказа от бронирования Tui позволит существенно снизить ажиотаж вокруг цен и существенно облегчить поиск доступного жилья людям, которые сюда приедут на чемпионат Европы», - сказал он.

А.НЕЧИПОРЕНКО заметил, что Tui, в соответствии с подписанным контрактом, имела право до 1 марта отказаться от бронирования в случае отказа целевых групп в размещении. «Это такая специфика УЕФА доводить до принимающих городов завышенные нормы по резервированию. Такие нормы были нам доведены», - отметил он.

А.НЕЧИПОРЕНКО подчеркнул, что «ни Харьков, ни гостиницы от этого не пострадают». «Сейчас продолжается бронирование гражданами других стран», - отметил он. По его словам, заинтересованность Харьковом проявляют граждане США, Канады, Китая и Японии.

По словам А.НЕЧИПОРЕНКО, в то же время Tui подтвердила бронирование номеров около 20 харьковским гостиницам.

А.НЕЧИПОРЕНКО, говоря о стабилизации цены на жилье в Харькове, отметил, что Харьковский городской совет подписал с 5 наибольшими туристическими компаниями Харькова меморандум о понимании по поводу снижения цен на гостиницы, где турфирмы имеют долгосрочные соглашения.

Он также опроверг то, что в законтрактованных гостиницах Харькова цены на номера в разы превышают норму.

«В тех гостиницах, которые уже забронированы, цены уже согласованы, и они не такие уж высокие. Бронировались в основном по 40-60 евро за номер. Имея коммерческий интерес, Tui имеет свою наценку, но она в таких гостиницах фактически фиксирована. Я не вижу конкретных примеров большого роста цен за исключением одного, где рост цен был необоснованным. Во всем мире во время таких событий цены растут на 20-30%», - сказал директор департамента.

А.НЕЧИПОРЕНКО отметил, что один из частных пансионов Харькова неоправданно завысил цену на свои услуги. «За 7 ночей в этом пансионате просили 29 тысяч долларов, плюс платный Wi-Fi 20 гривень в сутки», - возмутился он.

В то же время А.НЕЧИПОРЕНКО положительно оценил инициативу харьковчане создать в Facebook группу, в которой гости Евро-2012 смогут найти себе бесплатное жилье в Украине. «Я это приветствую», - сказал он.