В кафе и магазинах теперь расставлены тревожные кнопки

В общественных местах (супермаркетах, кафе, магазинах) Хмельницкой области установили 143 кнопки срочного вызова милиции.

Как сообщила УНИАН инспектор связей с общественностью Управления Государственной службы охраны области Елена ШИБУНЬКО, тревожная кнопка подключена к пунктам централизованного наблюдения Управления ГСО и позволяет гражданам быстро вызвать милицию. На место вызова наряд ГСО прибывает за считанные минуты и принимает все меры для задержания правонарушителя и дальнейшей его передачи милиции.

В Хмельницком установлены 80 кнопок срочного вызова милиции.