В кафе и магазинах теперь расставлены тревожные кнопки
04:32, 08 марта 2012Общество
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В Хмельницком - 80, по области - еще 63
В общественных местах (супермаркетах, кафе, магазинах) Хмельницкой области установили 143 кнопки срочного вызова милиции.
Как сообщила УНИАН инспектор связей с общественностью Управления Государственной службы охраны области Елена ШИБУНЬКО, тревожная кнопка подключена к пунктам централизованного наблюдения Управления ГСО и позволяет гражданам быстро вызвать милицию. На место вызова наряд ГСО прибывает за считанные минуты и принимает все меры для задержания правонарушителя и дальнейшей его передачи милиции.
В Хмельницком установлены 80 кнопок срочного вызова милиции.
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