Спецрасследование по импорту легковых автомобилей продолжается

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины (МКМТ) продлила на 60 дней специальное расследование относительно импорта в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта.

Об этом сказано в сообщении МКМТ, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Согласно сообщению, МКМТ рассмотрела поданные Министерством экономического развития и торговли Украины материалы о ходе проведения спецрасследования.

По результатам рассмотрения, в соответствии со статьей 8 Закона Украины «О применении специальных мер относительно импорта в Украину», комиссия приняла решение об увеличении срока проведения расследования на 60 дней.

Напомним, согласно законодательству, срок расследования составляет 270 дней, но может быть продлен до 330 дней.

Как сообщал УНИАН, 30 июня 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле по итогам рассмотрения заявления Ассоциации украинских автопроизводителей «УкрАвтоПром» приняла решение о начале специального расследования по импорту в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта с объемом двигателя 1000-2200 куб. см.

«УкрАвтоПром» просил Комиссию ввести спецпошлину 33,4% на автомобили с объемом двигателя 1000-1500 куб. см и 47% на автомобили с объемом 1500-2200 куб. см.

Комиссия установила, что в период 2008-2010 гг. на фоне сокращения спроса на внутреннем рынке легковых автомобилей, классифицируемых по кодам УКТВЭД 8703 22 10 00 и 8703 23 19 10, наблюдался значительный рост их импорта относительно объемов производства и потребления подобного товара в стране.

За этот период, в частности, доля импортированных легковых автомобилей в потреблении выросла на 16 процентных пунктов, а по производству - на 33 п.п. Аналогичные тенденции наблюдались и в 2011 году.

Во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) полагают, что импорт в указанный период не наносил вреда автопроизводителям в Украине, а их финансовые показатели, несмотря на экономический кризис, были положительными.