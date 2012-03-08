На Краснодонском полигоне уничтожили полторы тонны сала
02:59, 08 марта 2012Общество
1127
В дежурную часть поступило сообщение из ветеринарной милиции
В Луганской области государственная противоэпидемическая комиссия уничтожила более полутора тонн некачественного сала.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, в дежурную часть Краснодонского городского отдела милиции поступило сообщение из ветеринарной милиции о том, что на центральном рынке Краснодона в помещении неработающего магазина обнаружен и изъят 71 мешок с салом свинины общим весом 1652 кг, без соответствующих ветеринарных документов, подтверждающих его качество.
Сало уничтожено на Краснодонском полигоне твердых отходов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter