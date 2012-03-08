Иск о незаконном назначении Азарова премьером может быть рассмотрен

Высший административный суд Украины дал жителю города Лисичанск Луганской области Виталию ШВЕДОВУ срок до 12 марта на устранение процессуальных недостатков в его исковом заявлении о незаконном назначении Николая АЗАРОВА премьер-министром Украины в связи с тем, что он не владеет государственным языком.

Об этом УНИАН сообщили в ВАСУ, отметив, что исковое заявление гражданина Виталия ШВЕДОВА было зарегистрировано в суде 24 февраля.

Судья рассмотрел заявление В.ШВЕДОВА и обнаружил в нем определенные недостатки, в связи с чем вынес решение рекомендовать истцу устранить их до 12 марта.

Как отметили в ВАСУ, если истец не исправит недостатки и суд признает, что других препятствий для рассмотрения иска нет, то иск будет назначен к рассмотрению.

Как сообщал УНИАН, житель Лисичанска В.ШВЕДОВ обратился в Высший админсуд Украины с иском об освобождении Н.АЗАРОВА от должности главы правительства.

В иске к Верховной Раде В.ШВЕДОВ требует отменить постановление парламента о назначении Н.АЗАРОВА на должность премьер-министра Украины.

Свой иск В.ШВЕДОВ мотивировал тем, что Н.АЗАРОВ не владеет государственным языком, а, согласно законодательству Украины, государственные служащие обязаны владеть государственным языком.