Иск о незаконном назначении Азарова премьером может быть рассмотрен
Высший административный суд Украины дал жителю города Лисичанск срок до 12 марта на устранение процессуальных недостатков
Высший административный суд Украины дал жителю города Лисичанск Луганской области Виталию ШВЕДОВУ срок до 12 марта на устранение процессуальных недостатков в его исковом заявлении о незаконном назначении Николая АЗАРОВА премьер-министром Украины в связи с тем, что он не владеет государственным языком.
Об этом УНИАН сообщили в ВАСУ, отметив, что исковое заявление гражданина Виталия ШВЕДОВА было зарегистрировано в суде 24 февраля.
Судья рассмотрел заявление В.ШВЕДОВА и обнаружил в нем определенные недостатки, в связи с чем вынес решение рекомендовать истцу устранить их до 12 марта.
Как отметили в ВАСУ, если истец не исправит недостатки и суд признает, что других препятствий для рассмотрения иска нет, то иск будет назначен к рассмотрению.
Как сообщал УНИАН, житель Лисичанска В.ШВЕДОВ обратился в Высший админсуд Украины с иском об освобождении Н.АЗАРОВА от должности главы правительства.
В иске к Верховной Раде В.ШВЕДОВ требует отменить постановление парламента о назначении Н.АЗАРОВА на должность премьер-министра Украины.
Свой иск В.ШВЕДОВ мотивировал тем, что Н.АЗАРОВ не владеет государственным языком, а, согласно законодательству Украины, государственные служащие обязаны владеть государственным языком.