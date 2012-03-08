Крупная банда из бывшей Югославии 10 лет грабит ювелиров по всей Европе

Главарь легендарной международной банды грабителей "Розовые пантеры" 61-летний черногорский серб Митар Марьянович был арестован в среду в Риме в результате спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Эта крупная преступная группировка, в состав которой, по некоторым данным, входят до двухсот человек, прославилась дерзкими и отлично спланированными ограблениями ювелирных магазинов по всему миру. Ее членов разыскивают правоохранительные органы многих стран, в том числе Италии, Испании, Швейцарии, Японии, ОАЭ, Кипра, Сербии, Черногории и Княжества Монако.

По данным Интерпола, с 2002 года банда грабителей, костяк которой составляют выходцы из Черногории, совершила более 150 налетов на лучшие ювелирные бутики мира, похитив ценности на общую сумму более 200 миллионов долларов.

Марьянович считался "мозгом" этой преступной организации, разработавшим наиболее дерзкие ограбления. Например, налет на ювелирный салон в Париже, когда ценности на четыре миллиона евро были похищены бандитами, переодетыми в женские платья.

Вычислить главаря "Розовых пантер" итальянским полицейским удалось благодаря ошибке преступника, оставившего на месте одного из ограблений полиэтиленовый пакет с отпечатками своих пальцев.

Марьянович стал вторым руководителем банды, арестованным в Риме. В мае 2010 года в одном из баров знаменитого столичного района Трастевере уже был задержан 40-летний черногорец с фальшивым хорватским паспортом, который входил в ее руководство.

Всего за последние годы правоохранительным органам различных стран под руководством Интерпола удалось арестовать около двадцати членов банды "Розовые пантеры", но их место немедленно занимали другие. По данным полиции, награбленное бандиты сбывают покупателям из Израиля, Швейцарии, России, Италии, Косово и некоторых других стран.