Посольство Украины в Польше сослалось на "муравьину торговлю"

Разница в данных о польско-украинском товарообороте в прошлом году связана с разными стандартами его учета входящей в Евросоюз Польши и Украины, а также различными махинациями, применяемыми некоторыми украинскими импортерами польских товаров.

Об этом сказано в Экономическом бюллетене Посольства Украины в Варшаве, которым располагает УНИАН.

«Сравнение данных о торговле украинских и польских статистических ведомств свидетельствует о сохранении разницы зафиксированных данных товарооборота, которая имела место в течение последнего десятилетия, главным образом, в части импорта польской продукции в Украину», - отмечают сотрудники посольства.

По их данным, статистические и таможенные ведомства обеих стран изучают эту проблему, однако, согласно выводам экспертов совместной группы, ее невозможно решить до тех пор, пока Украина не примет стандарты экспортно-импортных операций ЕС.

По данным украинских дипломатов в Польше, разница в данных о товарообороте между странами также возникает из-за занижения некоторыми украинскими импортерами таможенной стоимости товаров, в частности, с применением двойных инвойсов, контрабанды товаров и так называемой «муравьиной торговли».

Как сообщал УНИАН, товарооборот между Украиной и Польшей в прошлом году составил, по украинским данным, почти 6 млрд. долларов, а, по польским - 7,1 млрд. долларов.

Импорт польских товаров в Украину составил около 3,2 и 4,5 млрд. долларов, соответственно.

Справка УНИАН. По данным исследования польского Госкомстата, граждане Украины в 2011 году купили в частном порядке в Польше товаров на почти 1 млрд. долларов по сравнению с покупками на около 700 млн. долларов в 2010 году (по текущему курсу 1USD=3,1PLN).

В 2010 году доля частных покупок украинцев («муравьиная торговля») увеличилась к предыдущему году на 10%, составив более 17% официального товарооборота стран.