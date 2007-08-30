Луценко обвиняет МВД в росте числа аварий и смертей

Лидер Блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО считает, что министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО должен отвечать не за количество постов ДПС, а за то, что на 35% выросло количество ДТП, в том числе со смертельными случаями. Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Кременчуге Полтавской области, сообщает пресс-служба блока.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в стране произошел резкий скачок количества ДТП со смертельным исходом именно из-за политики “нафталиновой команды” МВД под руководством В.ЦУШКО. Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что сегодня на дорогах посты ГАИ не занимаются проблемой предотвращения ДТП. Вместо этого, по его словам, “восстановилась система вертикального сбора средств в интересах команды МВД, а нынешнее руководство МВД занимается лишь расширением штата ГАИ и восстановлением стационарных постов службы”. “У ГАИ появились другие задачи, другие цели, чем безопасность на автодорогах. “Полосатые ложки” опять заработали на дорогах”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО также заметил, что реформирование МВД, начатое во время его пребывания на посту министра, так и не удалось завершить. По его словам, реформа предусматривала изменения в законодательстве, которые бы позволили повысить эффективность деятельности министерства. “К сожалению, Верховная Рада в приступе предвыборной любви к электорату дважды отклонила этот пакет изменений”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.