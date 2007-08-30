Кто не рискует, тот не обращается к Президенту

Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Владимир ХОМЕНКО обратился к главе государства Виктору ЮЩЕНКО с ходатайством о предоставлении Государственному предприятию "Завод шаманских вин "Новый свет" статуса национального.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Представительстве Президента в АРК.

В своем письме В.ХОМЕНКО указал, что завод шампанских вин "Новый Свет", основанный в 1878 году, является одним из двух предприятий на территории Украины, которое осуществляет промышленное производство шампанских вин по старинной классической технологии, отвечающей мировым стандартам.

«Уникальные условия технологии производства, исторические традиции и самоотверженность работников обеспечивают выпуск высококачественных шампанских вин, которые получили всемирное признание и славу на разных международных конкурсах, - отмечают в Представительстве Президента в АРК. - За 128 лет существования завод испытал немало трудностей, связанных с историей нашей страны: революции, войны, кризисы и спады экономики, борьба с виноградарством и виноделием, - через все это прошло предприятие, однако сохранило традиции крымского классического виноделия и стало настоящей национальной гордостью Украины, аналогов которому нет в мире».

В.ХОМЕНКО отмечает, что завод «своей уникальностью, традициями и масштабностью» привлекает не только туристов. «Сегодня предприятие, как никогда, нуждается в государственной поддержке и защите, поскольку в последние годы постоянно наблюдается давление и заинтересованность со стороны разных коммерческих частных структур к производственным мощностям и имуществу завода», - подчеркивает Постпред.

Учитывая все эти обстоятельства, а также то, что коллектив предприятия не способен своими силами противостоять «посягательствам и стараниям коммерческих структур прибрать к частным рукам такое уникальное предприятие», крымский представитель главы государства считает, что предоставление предприятию статуса национального - "это шаг к сохранению национального достояния Крыма и Украины".