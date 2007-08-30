Ющенко обещал завтра вернуть землю крестьянам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пообещал жителям сел Счастливое и Гора, которые пикетируют бориспольскую трассу, что завтра им вернут землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал пикетчикам после своего возвращения из Харькова.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что месяц назад поручил юридическому департаменту Секретариата Президента совместно с областной прокуратурой разобраться в ситуации, сложившейся с их собственностью на землю.

По словам В.ЮЩЕНКО, по итогам проверки стало понятно, что «один вор от судейства» Бориспольского городского суда Киевской области КОРНИЕЦ единолично без приглашения сторон на судебное заседание вынес решение, которым забрал у почти 500 граждан одну тысячу гектаров земли.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это преступление, и есть все юридические основания для восстановления справедливости. Президент рассказал, что завтра в Киевском апелляционном суде будет рассматриваться апелляционная жалоба прокуратуры Киевской области по этому делу, и уже завтра, по убеждению Президента, права большей части жителей сел будут восстановлены.

Второе судебное заседание состоится в начале сентября, где будут восстановлены права на землю остальных граждан, считает глава государства.

В.ЮЩЕНКО призвал жителей сел, которые пикетируют бориспольскую трассу, проявить такую же солидарность и в вопросе привлечения к ответственности судьи Бориспольского суда. «Этот судья должен нести наказание в соответствии с украинским законом. Это очевидный преступник, который замахнулся на права почти половины села, на права 500 человек. Для села это святые права – права на землю, и я хотел бы, чтобы мы через несколько дней, когда встанет вопрос привлечения к уголовной ответственности этого мошенника от суда, чтобы мы были так же солидарны», - сказал Президент.

Как сообщалось, после инициации в 1998 года со стороны кредиторов банкротства КСП «Бориспольское» и «Бортничи», ликвидационная комиссия в 2001 году заключает с АОЗТ «Укрфинком» договор купли-продажи на земли и имущество бывших сельхозпредприятий, а затем по иску «Укрфинкома» к ликвидаторам Автозаводской районный суд г. Кременчуг Полтавской области обязал Бориспольскую райгосадминистрацию выдать распоряжение о бесплатной передаче в собственность «Укрфинкома» более 4 тысяч га земли. В перечень этих земель вошли и селянские паи, хотя на момент банкротства они уже не принадлежали к землям КСП и находились в частной собственности жителей Счастливого и Горы”.

Селяне узнали об этих махинациях лишь в марте 2006 года, когда Бориспольский межрайонный суд отменил их акты на право собственности на землю.

Поскольку сроки апелляционного обжалования по многим судебным решениям уже истекли, селяне организовали акцию протеста вдоль бориспольской трассы.

16 августа Киевский административный апелляционный суд обновил сроки обжалования решения Бориспольского межрайонного суда, которым у местных селян были отобраны земельные паи.