Игорь Коломойский приобрёл 3% американской медиа-компании

Украинский предприниматель, совладелец группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ приобрел 1 275 227 акций компании Central European Media Enterprises Ltd. на сумму 110 миллионов дол. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечает пресс-служба компании, это количество акций составляет 3% от общего обращения акций CME. В связи с этой инвестицией И.КОЛОМОЙСКИЙ был приглашен стать членом совета директоров CME.

"Игорь понимает всю важность независимого телевидения не только в Украине, но и во всей Восточной Европе. Мне очень приятно приветствовать его в качестве нашего нового директора, и я уверен, что он необычайно поможет СМЕ. Первоочередными задачами СМЕ в Украине являются: инвестирование в создание телецентра для сотрудников каналов 1+1, Кино и Сити, развитие программного продукта в Украине, а также приобретение дополнительных телевизионных активов», - прокомментировал это соглашение Рональд ЛАУДЕР, президент СМЕ

Главный исполнительный директор СМЕ Майкл ГАРИН сказал: «Инвесторы должны поприветствовать этот шаг, как главное подтверждение их уверенности в компании. Прошлогодняя инвестиция группы Apax подчеркнула их взгляды на потенциал роста СМЕ, как компании. А данная инвестиция И.КОЛОМОЙСКОГО должна подобным же образом подтвердить видение Украины компанией СМЕ как мощного двигателя роста компании в будущем. Как я уже говорил несколько недель тому, когда мы огласили наши доходы за второй квартал, «мы уверены, что Украина станет нашим самым большим рынком в течение последующих нескольких лет. Мы остаемся полностью преданными Украине, и будем продолжать агрессивно, но предусмотрительно использовать все возможности для усиления наших позиций в Украине. Сегодняшняя новость – это главный показатель нашей преданности этому рынку».

«CME - компания, которая отличается одним из самых быстрых уровней роста и управления в мире, и я рассматриваю ее как исключительный случай для себя. Меня поражает управленческая команда компании, ее стратегия и упорядоченный финансовый подход. Я с нетерпением ожидаю начала работы с моими коллегами из Правления и управленческой команды CME, чтобы сделать свой вклад в историю успеха компании во время, когда имеются настолько светлые перспективы, как в Украине, так и на других рынках. Рональд ЛАУДЕР был именно тем, кто начал помогать странам Центральной и Восточной Европы в основании независимых СМИ, которые являются ключевым для развития экономических и политических систем этих стран. Несколько лет знал Рональда, и для меня большая честь присоединиться к нему на этом посту в Правлении CME», - цитирует И.КОЛОМОЙСКОГО пресс-служба СМЕ.

Справка УНИАН. Американская компания Central European Media Enterprises (СМЕ) – телевещательная корпорация, владеющая ведущими телеканалами в 6 странах Центральной и Восточной Европы с общим населением около 90 млн. чел. СМЕ принадлежат телеканалы Nova TV в Хорватии, TV Nova и Galaxie Sport в Чехии, PRO TV, Acasa, PRO Cinema, PRO TV International и Sport.ro в Румынии, Markiza в Словакии, POP TV и Kanal A в Словении, а также «Студия 1+1», «1+1 International», «Кино» и «Сити» в Украине. Акции CME котируются на NASDAQ и на Пражской фондовой бирже (индекс CETV).

По данным “ПриватБанка” на конец июня 2007 года, совладельцы группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ имели равные доли участия в уставном капитале КБ «ПриватБанк». Так, доля прямого участия каждого составляла 41,46%, опосредствованного - 12,43%. При этом больше никто из владельцев не имеет доли в 10 или больше процентов уставного капитала.