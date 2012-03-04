Налоговики накрыли «прачечную», которая отмыла 100 млн. гривен

В Полтавской области налоговики разоблачили конвертационный центр, через который прошло более 100 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции Государственной налоговой службы в Полтавской области.

По их данным, в состав конвертационного центра входило 11 субъектов хозяйствования, созданных с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличность.

Указанные субъекты использовались предприятиями реального сектора экономики Полтавской и Кировоградской областей для минимизации налоговых обязательств.

Схема "конвертации" заключалась в перечислении реально существующими предприятиями безналичных средств на счета предприятий, входивших в состав конвертационного центра, за работы и услуги, которые фактически они не оказывали. Подкреплялось это фальшивыми документами, по которым через бухгалтерскую и налоговую отчетность незаконно формировался налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость.

Средства обналичивать помогали сотрудники филиала одного из банковских учреждений Кировоградской области. Такие услуги стоили 5,5% проконвертированной суммы.

Как установили следователи, в настоящее время сумма проконвертированных таким образом денежных средств в течение 2010-2011 годов составляет около 106,1 млн. грн.