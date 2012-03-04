В Украине появится еще одна международная книжная выставка

7-9 сентября 2012 года во время третьего фестиваля MERIDIAN CZERNOWITZ впервые состоится международная книжная выставка в Черновцах сообщает gazeta.ua со ссылкой на сайт организаторов.

К этому проекту планируется привлечь 5-6 издательств из Австрии, Германии, Швейцарии, 2 издательства из Польши и 4-5 украинских.

Главная тема первой международной выставки – издания украинских авторов в Европе и заграничных писателей в Украине.

Также на выставке будут представлены книжные проекты партнеров фестиваля – Немецкого культурного центра Гете-Институт Киев (Германия), Pro Helvetia (Швейцария), Польского Института в Киеве и Австрийского культурного форума.