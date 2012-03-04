В Украине появится еще одна международная книжная выставка
10:45, 04 марта 2012Общество
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7-9 сентября 2012 года во время третьего фестиваля MERIDIAN CZERNOWITZ впервые состоится международная книжная выставка в Черновцах
7-9 сентября 2012 года во время третьего фестиваля MERIDIAN CZERNOWITZ впервые состоится международная книжная выставка в Черновцах сообщает gazeta.ua со ссылкой на сайт организаторов.
К этому проекту планируется привлечь 5-6 издательств из Австрии, Германии, Швейцарии, 2 издательства из Польши и 4-5 украинских.
Главная тема первой международной выставки – издания украинских авторов в Европе и заграничных писателей в Украине.
Также на выставке будут представлены книжные проекты партнеров фестиваля – Немецкого культурного центра Гете-Институт Киев (Германия), Pro Helvetia (Швейцария), Польского Института в Киеве и Австрийского культурного форума.
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