Янукович: местные власти снижают надбавки бюджетникам

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обвиняет местные власти в снижении уровня надбавок и премий на уровень повышения заработных плат по тарифной сетке.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов , об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Почему в некоторых регионах и городах на уровень повышения тарифов снижаются заработные платы, то есть снижаются премии, должностные оклады? Есть такие случаи, есть такие обращения. Это первое нарушение того постановления, которое мы принимали, это нарушение закона», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр поручил первому вице-премьер-министру, министру финансов Николаю АЗАРОВУ и министру труда и социальной политики Михаилу ПАПИЕВУ проверить обоснованность таких действий местных властей и призвал высокопоставленных чиновников впредь жестко пресекать подобные нарушения.

При этом В.ЯНУКОВИЧ напомнил М.ПАПИЕВУ о соответствующем поручении, данном ранее. «Пока что информации я от вас не получил», - отметил глава правительства, обращаясь к министру труда.