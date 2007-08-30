01.09.07 в 21.00 на Певческом поле компания Киевстар проводит грандиозное шоу “Общение ради будущего”.

В рамках программы живое звучание «Кармини Бураны» Карла Орфа в исполнении Национального симфонического оркестра Украины, Хора национальной Оперы Украины и Национальной академической капеллы «Думка».

В спектакле задействовано свыше 250 человек: около 100 человек – хора, 97 участников-оркестрантов, 60 участников балетной труппы, цирковых актеров и ходулистов.

В рамках шоу «Общение ради будущего» украинцы впервые смогут увидеть уникальный балет цветных фонтанов, который будет сопровождаться яркими световыми и пиротехническими эффектами.

Акредиция обязательна по телефону 496-97-75, моб. 8067 239 87 31 (Татьяна Атаджанова), или 8097 962-55-04 (Виктория Калиновская)

Аккредитация проводится до 31.08.2007 до 12.00.