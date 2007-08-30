Кинах говорит, что объективно оценивает свою роль в истории

Министр экономики Украины, кандидат в народные депутаты Украины по списку Партии регионов Анатолий КИНАХ не будет судиться с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО по поводу “конструктивного плагиата” названия программы “Украинский прорыв”, с которой БЮТ идет на выборы.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов , об этом А.КИНАХ сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что «не будет заниматься судебными разбирательствами, потому что на это просто нет времени». “Я уверен, что это не тот путь”, - добавил он. По его словам, эта программа может быть выполнена на основе объединения усилий различных политических сил.

А.КИНАХ отметил, что у него “нет никаких обид на Юлию ТИМОШЕНКО”. Он призвал всех “прекратить политическую суету и некоторую истерику вокруг вопроса о стратегии ускоренного развития Украины “Украинский прорыв”. По его словам, чем больше политиков будет брать на вооружение эту стратегию, тем будет лучше для Украины.

Он сообщил, что еще в январе 2005 года после победы Виктора ЮЩЕНКО на выборах подарил ему свою книжку “Украинский прорыв”. По его словам, но тогда “была избрана политика, которая опиралась не на стратегическое развитие государства, а на стратегию потребления”. Он отметил, что подарил свою книжку и Юлии ТИМОШЕНКО после того как БЮТ вышел на выборы с программой, которая называлась “Украинский прорыв”. А.КИНАХ отмечает, что на книжке для Ю.ТИМОШЕНКО написал слова - “Я приветствую такой конструктивный плагиат и готов к объединению усилий для реализации стратегии ускоренного развития государства”.

А.КИНАХ отметил, что его “очень тревожит” то, что во время парламентской избирательной кампании “низко поставлена планка дискуссии” и она ведется “с элементами цинизма по отношению к людям”, По его словам, это не правильно “что мы не обсуждаем принципиальные болезненные проблемы”, от которых зависит будущее государства.

Отвечая на вопрос журналистов, не чувствует ли он ответственности за то, что именно из-за него была распущена Верховная Рада Украины, А.КИНАХ ответил, что у него “нет мании величия и он достаточно объективно оценивает свою роль в истории”. По его словам, “я никогда не поддерживал и не буду поддерживать политику - чем хуже тем лучше”. Он подчеркнул, что его переход в коалицию был обусловлен тем, что не мог согласиться с некоторыми подходами. “Я не могу забыть некоторые эпизоды, когда в присутствии, в том числе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, звучали предложения, что экономика развивается положительно и не дай бог это станет необратимо, то для оппозиции не останется места во власти и нужно разрушить эту ситуацию”. При этом он не сказал, кто так высказывался. А.КИНАХ отметил, что такого он не мог воспринять и поддержать.