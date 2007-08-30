Ющенко считает, что Янукович стал на путь обострения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что Верховная Рада V созыва не может рассматривать проект государственного бюджета на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня, на предложение премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА провести парламентские слушания по вопросам государственного бюджета на 2008 год.

“Если мы хотим говорить о бюджетном процессе… То бюджетный процесс с самого начала составления бюджета, формулировки Бюджетной резолюции до его принятия должен проходить исключительно в нормах, предусмотренных законом Украины. Тогда мы будем иметь легитимный бюджет в следующем году”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он допустил, что народные депутаты V созыва, собравшись на такие слушания, хотят продемонстрировать, что занимаются разработкой проекта госбюджета. “Очевидно, здесь речь идет о пиар-кампании, которая, скорее всего, должна была засвидетельствовать, что народные депутаты, которые сегодня пошли в избирательный процесс, каким-то образом заботятся о бюджетном процессе”, - отметил Президент.

В то же время он убежден в неконструктивности такого подхода.

“По моему мнению, центральная власть, каждый народный депутат, премьер-министр должны демонстрировать одно – законы, Конституция, которые были нарушены, которые мотивировали проведение досрочных выборов, признаются всеми политическими силами, политические силы идут на выборы”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что политические силы - участники выборов в настоящее время должны говорить о процессе стабилизации в стране.

“Шаг, который навязывают сделать 4 сентября, – это шаг в неправильном направлении. Я сожалею, что премьер-министр согласился и поддержал такое решение. Это дорога неправильная, это дорога к обострению», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 августа, на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ не исключил, что проект госбюджета на 2008 год будет рассмотрен в ходе парламентских слушаний.