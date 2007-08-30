Ющенко поставил миллионную подпись за отмену депутатской неприкосновенности

Сегодня в Харькове Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поставил в подписном листе миллионную подпись за отмену депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, после этого Президент сказал: «Хочу подчеркнуть, что эта дорога является единственно правильной, нация правильно делает, что инициирует вопрос об отмене неприкосновенности, поскольку понимает, что через ее ликвидацию мы приходим к равным правам людей, прежде всего, перед законом. Это ключевой социальный догмат для того, чтобы почувствовать себя в украинском обществе равным среди равных. И поэтому для меня это была высокая честь поставить сегодня миллионную подпись под обращением и продемонстрировать то, что сотни тысяч, миллионы украинцев настаивают на отмене депутатской неприкосновенности».

Как сообщал УНИАН, блок “Наша Украина – Народная самооборона” 24 июля начал всеукраинскую акцию по сбору подписей за отмену депутатской неприкосновенности.