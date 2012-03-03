Украинские альпинисты, потерявшиеся на Эльбрусе, вышли на связь

В Кабардино-Балкарии (Российская Федерация) ищут трех украинских альпинистов, сбившихся с маршрута во время восхождения на гору Эльбрус.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, по информации МЧС Российской Федерации, около 21 часа по московскому времени 2 марта старший группы альпинистов, которая осуществляет восхождение на гору Эльбрус (высота – 5 тыс. 642 м) и вследствие сложных погодных условий на высоте 5 тыс. 200 м сбилась с маршрута, пригласил помощь. Группа состоит из трех человек, граждан Украины: из г. Днепропетровска – 2 чел., из г. Харькова – 1 чел. Группа альпинистов зарегистрирована, восхождение запланировано провести с 26 февраля по 4 марта 2012 года. Из туристической базы г. Тирниауз на помощь украинским альпинистам отправилась поисково-спасательная группа МЧС Российской Федерации.

МЧС Украины организовано взаимодействие с территориальным центром МЧС Российской Федерации в Кабардино-Балкарии и Генеральным Консульством Украины в Ростове-на-Дону.

По состоянию на 7 час. утра 3 марта поисковые работы продолжаются.

Между поисковой группой и группой альпинистов установлена мобильная связь.

Ситуация находится под контролем МЧС Украины и Консульской службы МИД Украины.