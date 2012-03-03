СБУ и прокуратура ищут крупных организованных коррупционеров

Генеральная прокуратура Украины поставила перед правоохранительными органами задачу сосредоточить внимание на разоблачении крупных, а не мелких фактов коррупции в органах государственной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель генпрокурора Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

По его словам, кроме того, правоохранительным органам поставлена задача сосредоточить внимание на выявлении коррупционных проявлений и фактов взяточничества среди личного состава, а также в судах.

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СБУ с начала года разоблачила 10 организованных преступных группировок из числа должностных лиц органов государственной власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, об этом проинформировал первый заместитель председателя СБУ – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владимир РОКИТСКИЙ на пресс-конференции в Киеве на тему: «Борьба с коррупцией: демонстрация силы или закон в действии?».

«На основании материалов оперативно-розыскной деятельности Службы безопасности Украины по линии борьбы с коррупцией и организованной преступностью в течение 2011 года возбуждено 2423 уголовных дела, в том числе подразделениями СБУ – 708 и другими правоохранительными органами – 1705. К различным видам наказаний осуждено 1086 человек. С начала этого года возбуждено уже 251 дело», - сказал он.

По словам В.РОКИТСКОГО, СБУ противодействует в первую очередь организованным преступным группам, которые создают вертикально построенные коррупционные схемы в министерствах, ведомствах и государственных организациях.

«Руководством государства нам поставлена задача отойти от мелких фактов и заниматься выявлением коррупционных деяний высокопоставленных должностных лиц, а также коррупционных схем, которые налажены в отдельных министерствах, ведомствах и государственных организациях. В этом году разоблачена одна такая преступная организация и 9 организованных преступных групп. В прошлом году разоблачена деятельность 87 организованных преступных групп и 23 организованных преступных группировок с коррупционными связями из числа должностных лиц органов государственной власти, правоохранительных органов и лиц, уполномоченных на выполнение функций государства», – сообщил В.РОКИТСКИЙ.

В частности, он напомнил, что в прошлом году были раскрыты злоупотребления в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, когда за взятку в 4 млн. грн. были задержаны правонарушители - от руководителя до начальников департаментов. Раскрыты коррупционные проявления в Департаменте ветеринарной медицины, Министерстве экологии, таможенных подразделениях и других органах власти.

В.РОКИТСКИЙ отметил, что СБУ расследует эти уголовные дела с целью привлечь злоумышленников к уголовной ответственности.

«По таким делам уже есть осужденные, и осужденные на достаточно большие сроки – заместитель министра экологии получил 9 лет, советник министра – 7 лет. В Черкасской области раскрыта и пресечена деятельность организованной группы, в составе которой были заместитель начальника УМВД области, начальник ГАИ области и предприниматель, которые перечисляли средства за техосмотр не в государственный бюджет, а на счет частного предпринимателя и украли в государства полмиллиона гривен. На сегодняшний день они уже осуждены к разным срокам наказания», – сообщил В.РОКИТСКИЙ.