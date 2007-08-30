В Киеве сегодня были 2 ограбления и 1 попытка ограбления супермаркетов

Сегодня в Киеве произошли 2 ограбления супермаркетов в Оболонском районе, и одна попытка ограбления супермаркета в том же районе, которая не увенчалась успехом, один из нападавших задержан. Об этом РБК-Украина сообщил начальник Центра общественных связей УМВД в Киеве Владимир Полищук. По его словам, трое преступников, приметы которых совпадают с приметами лиц, ранее ограбивших отделение "Приватбанка" и АЗС, совершили 3 нападения на супермаркеты между 07:16 и 12:00. Первые два ограбления увенчались успехом – в одном из магазинов нападавшие завладели 5 тыс. грн и нанесли ножевые ранения посетителю, пытавшемуся им помешать – и в обоих случаях им удалось скрыться с места преступления. Однако при попытке ограбления супермаркета "Велика кишеня" в районе метро "Оболонь" злоумышленники были замечены сотрудниками правоохранительных органов и были вынуждены бежать, бросив машину возле магазина. Один из нападавших был по горячим следам задержан милицией – как сообщил В.Полищук, задержанный имел при себе нож; на его одежде обнаружены следы крови. Задержанный – киевлянин, житель Подольского района столицы, ранее судимый.

На данный момент милиция проводит на месте происшествия оперативно-следственные мероприятия. В Киеве введен план перехвата "Сирена".

РБК-Украина