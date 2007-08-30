134 ребенка пытались нелегально перейти границу с Беларусью

246 человек из которых 134 – дети пытались вчера незаконно попасть в Беларусь и были остановлены сотрудниками Государственной пограничной службы Украины на Ривненщины.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, все нарушители следовали в Беларусь, чтобы насобирать клюквы. Белорусских населенных пунктов поблизости нет, поэтому жители украинского приграничья еще с советских времен привыкли запасаться дарами леса в соседней стране. Поэтому пограничники вынуждены усиленно, с привлечением мобильных подразделений, охранять этот сегмент границы, протяжностью около 45 километров.