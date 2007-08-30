Украинцы проголосуют за границей только в обмен на информацию о месте жительства

По настоянию членов ЦИК от коалиции Центральная избирательная комиссия обязала избирателей, которые будут голосовать на заграничных избирательных участках, информировать об их месте проживания в Украине, сообщает Сегодня.

По словам члена ЦИК Михаила Охендовского, эта норма позволит предотвратить массовые фальсификации выборов из-за двойного голосования, «когда избиратель голосует за рубежом, а между тем, на избирательном участке в Украине за него также кто-то проголосует».

В то же время он признал, что полностью предотвратить такого рода фальсификации невозможно, поскольку в загранпаспорте гражданина Украины не указывается место проживания. Однако, по мнению Охендовского, это позволит предотвратить системные фальсификации со стороны той или иной политической силы.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная считает эту норму ненужной.