На Киевщине появится сеть реализации дешевых местных продуктов

В Киевской области появится сеть магазинов для реализации сельскохозяйственной продукции местных производителей по умеренным ценам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, в ближайшей перспективе речь идет о сооружении 300 магазинов для реализации продукции крупнейшего в Украине хлебокомбината, строящегося сейчас в Васильковском районе, открытие которого запланировано на начало июля этого года.

На протяжении следующих пяти лет количество таких торговых точек будет доведено до 500.

Строительство хлебокомбината и торговой сети даст возможность создать в области более 6 тысяч рабочих мест. Киевский областной хлебокомбинат обеспечит хлебобулочными изделиями потребности всех жителей региона.

В сообщении также отмечается, что в Киевской области разрабатываются программы реализации других видов продуктов питания местного производства, в частности, молочных, мясных, овощей.

В новых магазинах, которые будут реализовывать такую продукцию, планируют внедрить энергосберегающие технологии. В целом, программа «Потребляй свое» базируется на принципе «производитель-покупатель», и в результате ее реализации цены на продукты можно будет снизить, по меньшей мере, на 20%.

«Новые инвестиционные проекты увеличивают поступление в бюджет, и тем самым улучшают социально-экономическое развитие нашего региона. А это, в свою очередь, даст возможность направить средства на развитие инфраструктуры края и обеспечить качественную социальную защиту людей», - отметил председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК.