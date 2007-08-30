В Краматорске питбуль снял скальп с 11-летнего ребенка

В центре Краматорска средь бела дня питбультерьер, перепрыгнув через забор, набросился на 11-летнего Сашу Маковского. Не ожидавший нападения мальчик в это время разговаривал со своим другом - хозяином собаки.

- Норд перемахнул через забор и кинулся на меня. Повалил на землю, укусил за голову, а потом попытался вцепиться в шею, - вспоминает Саша.

Маленький хозяин пса с перепуга даже не стал отгонять животное. На шум выбежал его дедушка, но не сумел оттащить взбешенную собаку. И только подоспевшая на помощь соседка смогла разжать челюсти агрессора и освободить Сашу.

Окровавленный мальчик пошел домой, где испуганные родные немедленно вызвали «скорую». Врачи определили нанесенное повреждение как «укушенную скальпированную рану»: питбуль содрал с головы ребенка лоскут кожи размером восемь на десять сантиметров.

Несколько месяцев назад Норд уже кидался на другого мальчишку, но тогда все обошлось. Соседи жалуются, что хозяин питбуля дрессирует и натравливает собаку прямо посреди улицы. Теперь люди требуют, чтобы его привлекли к уголовной ответственности. Но по закону уголовное дело может быть возбуждено, только если владелец умышленно натравливал пса на людей. Так что дело, скорее всего, ограничится небольшим штрафом - от 3 до 5 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Совсем недавно в Славянске (Донецкая обл.) другой питбуль, которого выгуливали без намордника, насмерть загрыз декоративную собачку прямо на глазах ее хозяйки. Дело закончилось судом, и владельцу питбуля, который, кстати, не признал своей вины, пришлось выплатить штраф в размере 822 гривен.

КП в Украине