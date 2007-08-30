Под Алупкой прочесывают лес

Крымские спасатели проводят обследование территории Алупкинского лесничества Ялтинского горно-лесного природного заповедника на предмет возможных проявлений повторного возгорания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, к работам привлечено 577 человек и 37 единиц техники, в том числе: от МЧС 466 человек личного состава, 26 единиц техники и двух вертолетов Ми-8, от лесхоза 100 чел. и 5 ед. техники, от коммунальных служб г. Ялта 11 чел. и 6 ед. техники, от АНТК им. Антонова пожарный самолет Ан-32п.

Координацию действий привлеченных сил и средств осуществляет оперативная группа МЧС.

Как сообщал УНИАН, 24 августа произошло возгорание на территории Алупкинского лесничества Ялтинского заповедника.

По данным крымских спасателей, виновный в возникновении пожара – 29-летний турист из Харькова, который забрел в горы и развел костер, чтобы привлечь к себе внимание, уже задержан органами милиции. Возбуждено уголовное дело, санкция по статье предусматривает ответственность от 7-ми до 10-ти лет лишения свободы.

По сообщению крымского Главка МЧС, пожар уже локализован. Общая площадь пожара составила около 70 га.