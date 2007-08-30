Киевстар и МТС договорились с Укртелекомом

Вчера крупнейшие сотовые операторы «Киевстар» и МТС заявили, что им удалось сохранить право предоставлять услугу прямого номера своим абонентам. Это стало возможно благодаря договоренностям с «Укртелекомом», согласно которым сотовые операторы будут выплачивать «Укртелекому» компенсацию за использование прямых номеров, пишет Комерсант-Украина.

Однако, в связи с этим абонентам с прямым номером, имеющим безлимитный пакет, теперь придется платить за входящий звонок.

В МТС отказались сообщить, сколько телефонный оператор тепер будет платить Укртелекому за входящие. В Укртелекоме и вовсе заявили корреспонденту: «Это вас не касается». Коммерсант, ссылаясь на неофициальные источники, сообщает, что Укртелеком получит половину доходов мобильных операторов – по 60 копеек за минуту входящего звонка. С 1 сентября пользователи безлимитных пакетов, имеющие прямые номера, должны будут платить за минуту входящего звонка 1,2 грн.

Прямой городской номер предоставляется в качестве дополнительной услуги контрактным абонентам. За абонентом закрепляется прямой городской номер, входящий звонок на который переадресуется на номер с сетевым кодом (например, «067» у «Киевстара», «050» — МТС). Абонент, использующий прямой номер, оплачивает переадресацию за свой счет, принося дополнительный доход оператору. По данным участников рынка, в Украине более 100 тыс. абонентов «Киевстара» и МТС пользуются услугой прямого номера.

Напомним, в конце 2006 года Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) обязала компании с 1 января 2007 года отказаться от прямых номеров. Введение этого запрета лоббировал Укртелеком, говорят в сотовых компаниях. В результате судебных тяжб срок введения запрета перенесли на 1 сентября.

«По закону и согласно решению комиссии с 1 сентября абонент может получить услугу прямого номера, только если оператор установит у него в квартире телефонный аппарат с прямым номером»,— заявил член НКРС Владимир Олийнык.

Впрочем, сотовые операторы уверены, что проблем с НКРС не будет: «Мы нашли компромиссное решение этой проблемы — „Укртелеком” получит дополнительную выгоду».