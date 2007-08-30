Студентам обещают бесплатные визы в Германию

Украинские и немецкие дипломаты ведут двусторонние консультации, чтобы в новом учебном году студенческая виза для стажировки в Германии была бесплатной. Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на посла Украины в Германии Игоря Долгова. По его словам, ситуация изменится лишь после имплементации соглашения между Украиной и ЕС об упрощении визового режима. Однако украинские и немецкие специалисты советуются, как уже сейчас можно отменить плату за студенческие визы в Германию. "Вопросы цены за визу должны быть сняты. Сколько времени над этим придется работать, это зависит от позиции не только одной страны, поскольку эти решения принимаются совместно через условия Шенгенского соглашения", - отметил И.Долгов. Также он отметил, что студентам, которые имеют официальное приглашение на учебу, немецкое посольство в Украине очень редко отказывает в выдаче виз.

Ежегодно в Германии по линии академических обменов учатся до 3 тыс. украинских студентов. Для получения визы каждый должен собрать достаточно много документов и заплатить 35 евро.

РБК-Украина